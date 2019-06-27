Эрдоган прибыл в Японию для участия в саммите G-20

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл в Японию для участия в саммите лидеров «Большой двадцатки» (G-20).

Президент Эрдоган и его супруга Эмине Эрдоган приняли участие в чайной церемонии в женском Университете Мукогавы.

Женщины в традиционной одежде подали лидеру турецкого государства и его супруге ароматный напиток, после чего Эрдогана проинформировали об обычаях чаепития в Японии.





Турецкий лидер в ответ сообщил, что его родная провинция Ризе также издревле славится производством чая.

В Ризе на сегодняшний день налажено также производство зеленого и белого чая, констатировал Эрдоган.