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Эрдоган прибыл в Японию для участия в саммите G20

АГЕНТСТВО АНАДОЛУ
ОСАКА
Опубликовано 27.06.2019 18:25
Обновлено 28.06.2019 09:32
Фото: AA

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл в Японию для участия в саммите лидеров «Большой двадцатки» (G-20).

Президент Эрдоган и его супруга Эмине Эрдоган приняли участие в чайной церемонии в женском Университете Мукогавы.

Женщины в традиционной одежде подали лидеру турецкого государства и его супруге ароматный напиток, после чего Эрдогана проинформировали об обычаях чаепития в Японии.

Турецкий лидер в ответ сообщил, что его родная провинция Ризе также издревле славится производством чая.

В Ризе на сегодняшний день налажено также производство зеленого и белого чая, констатировал Эрдоган.

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