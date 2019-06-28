Турция стянула спецназ и бронетехнику на границу с Сирией

Турция перебросывает спецназ и военную технику на границу с Сирией.

Колонна бронетехники и отряды спецназа в пятницу прибыли в районы Рейханлы и Кырыкхан приграничной провинции Хатай.

Сотрудники спецназа из различных воинских частей Турции пополнят ряды военнослужащих, дислоцированных на турецко-сирийской границе.

В четверг режим Башара Асада совершил на нападение на турецкий наблюдательный пункт в сирийской провинции Идлиб, в результате чего один военнослужащий погиб, еще трое получили ранения.

В ответ Вооруженные силы Турции подвергли бомбардировкам позиции сил Асада, совершивших атаку из зоны деэскалации.

«Огневые позиции режима [Асада] подверглись мощному удару», — заявило Минобороны Турции.

В связи с произошедшим «в Генштаб ВС Турции был вызван российский атташе в Анкаре», с которым обсуждался инцидент, сообщило ведомство. Анкара также пообещала «отвечать на подобного рода нападения».

Четыре зоны деэскалации были созданы в Сирии в соответствии с договоренностью, достигнутой в мае 2017 года на переговорах в Астане (ныне — Нур-Султан) представителями России, Ирана и Турции. Территория трех зон в 2018 году перешла под контроль Асада. Четвертая зона, расположенная в провинции Идлиб и частях соседних провинций Латакия, Хама и Алеппо.