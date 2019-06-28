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Эрдоган пообщался с мировыми лидерами на саммите G20

DAILY SABAH И АГЕНТСТВО АНАДОЛУ
СТАМБУЛ
Опубликовано 28.06.2019 09:41
Обновлено 28.06.2019 09:58
Эрдоган пообщался с мировыми лидерами на саммите G20

Президент Реджеп Тайип Эрдоган встретился и провел короткие беседы с другими мировыми лидерами в пятницу на полях саммита «Большой двадцатки» (G20) в японской Осаке.

Фотографии Эрдогана опубликовал в Twitter глава управления по связям администрации президента Фахреттин Алтун.

На снимках глава турецкого государства запечатлен во время короткой беседы с президентами США, России и Франции — Дональдом Трампом, Владимиром Путиным и Эммануэлем Макроном.

В центре внимания саммита G20 – честная и свободная торговля. Планируется затронуть тему создания международной системы налогообложения крупных корпораций, действующих в сфере информационных технологий.

В сфере экологии основное внимание будет уделено проблеме пластикового мусора.

Острые дебаты ожидаются по теме реформы Всемирной торговой организации (ВТО).

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