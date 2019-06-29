Россия и Турция тесно взаимодействуют по Сирии — Путин

Работа с Турцией по Сирии идет в ежедневном режиме и гораздо более плотно, чем с США. Ситуация находится под контролем. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита G20 в Осаке.

По его словам, на саммите не было достигнуто каких-то прорывных решений, но результат есть.

«Нет никаких прорывных решений, это правда, но тем не менее, например, подтверждено стремление всех участников форума работать дальше над совершенствованием мировой торговой системы, в том числе над реформированием ВТО. Кроме того, участники саммита пришли к выводу о необходимости противостоять распространению информации о терроризме в интернете», — сказал Путин.

Глава государства также назвал полезной свою встречу с президентом США Дональдом Трампом.

По его словам, на встрече обсуждались вопрос об освобождении задержанных украинских моряков, ситуация в Венесуэле, «российское вмешательство» в американские выборы и сирийский кризис.

«Россия продолжает вести диалог с официальными лицами США по поводу сирийского кризиса. Наши контакты на местах продолжаются на хорошем уровне. Я проинформировал Трампа о последних событиях», — сказал Путин.

При этом президент отметил плотное взаимодействие по этому вопросу Анкары и Москвы.

«На встрече с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом мы обсудили последние события в Сирии. Что касается наших турецких партнеров и друзей, то, в принципе, работаем с ними в ежедневном режиме, еще гораздо более плотно, чем с американцами. Мы знаем обо всех происходящих там событиях и вместе их стараемся отслеживать. Есть детали, о которых вряд ли нужно говорить сегодня на пресс-конференции. Но ситуация под контролем», — сказал Путин.

«В начале сразу хотел бы отметить рост товарооборота в 2018 году на 16%. Мы с вами знаем, что с обеих сторон у нас достаточно солидный объем инвестиций по $10 млрд, и сейчас, думаю, это надо ускорить. Мы решаем вопрос о создании инвестиционной платформы в объеме 900 млн евро», — отметил российский лидер. Он напомнил и о крупных двусторонних проектах. «Важным событием станет и предстоящее в июле участие Турции в качестве страны-партнера в международной выставке «Иннопром» в Екатеринбурге», — отметил президент РФ.

Путин обратил внимание и на рост туристических обменов. «В прошлом году это было 6 млн туристов из России в Турцию, это рекордный показатель. Они, естественно, не жадничают у нас туристы, умеют отдыхать. Доход турецких партнеров составил $5 млрд», — сказал Путин. Он выразил уверенность, что масштабная программа нынешнего перекрестного года культуры и туризма в России и Турции приведет к новым достижениям в этом направлении.

Новый импульс отношениям России и Турции

Эрдоган по традиции начал встречу со слов приветствия, назвав Путина «дорогим другом». «Особенно хочу заметить, что в последнее время мы придали новый импульс нашим турецко-российским отношениям», — сказал он. Президент Турции отметил, что следующее заседание российско-турецкой смешанной экономической комиссии состоится в Турции.

Эрдоган обратил внимание и на реализацию проекта АЭС «Аккую». «Имеет большое значение сдача в 2023 году в эксплуатацию первой части АЭС. Но с другой стороны, мы придаем большое значение, чтобы неядерное оборудование было обеспечено с турецкого рынка», — сказал президент Турции.

Говоря о туристическом направлении сотрудничества, Эрдоган отметил, что любовь российских туристов является дополнительным стимулом для этой индустрии Турции.