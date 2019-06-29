США не введут санкции против Турции из-за С-400 — Эрдоган

США нечестно повели себя по отношению к Турции в ситуации с С-400 — Трамп

Президент Реджеп Тайип Эрдоган после переговоров с американским коллегой Дональдом Трампом выразил уверенность, что США не введут санкции в отношении Анкары из-за приобретения российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400. Об этом турецкий лидер сообщил в субботу на итоговой пресс-конференции на саммите G20.

«Я ранее сегодня провел переговоры с президентом Трампом. Чуть ранее он также выступал на своей итоговой пресс-конференции. Мы услышали, что санкций не будет. Мне не кажется, что было бы уместно двум стратегическим партнерам вводить друг против друга санкции», — подчеркнул он.

Президент Турции напомнил, что Анкара также «ожидает поставку 100 истребителей пятого поколения F-35».

Кроме того, Эрдоган в очередной раз подтвердил, что его страна не намерена отказываться от поставок ЗРС С-400. «Контракт с Россией находится на стадии поставок. Турция не может от него отказаться на этой стадии. Такой шаг был бы недостоин Турции. Эта тема закрыта», — добавил он.

Отношения между Анкарой и Вашингтоном в последние месяцы обострились из-за приобретения Турцией С-400. США предпринимают активные попытки не допустить этого. Ранее Вашингтон уже предупреждал Анкару, что в случае приобретения этих систем вооружений США могут отказать Турции в продаже истребителей-бомбардировщиков F-35.

Президент также коснулся темы убийства известного саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи.

По его словам, привлечение к ответственности виновных в убийстве Хашкаджи является приоритетной задачей мирового сообщества.

Темы убийства Хашкаджи и гибели экс-президента Египта Мохаммеда Мурси при сомнительных обстоятельствах не должны быть сняты с повестки дня, отметил президент.