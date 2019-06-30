Анкара готова к отпору на враждебные действия в Ливии — Акар

Анкара даст жесткий и решительный отпор на любые враждебные действия в свой адрес, заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар, комментируя Агентству Анадолу угрозы сторонников ливийского генерала Халифы Хафтара.

«Турция продолжает усилия по вкладу в обеспечение мира и безопасности в Ливии. На данном фоне любой враждебный шаг или атаки на турецкую сторону получат самый жесткий отпор. Хотелось бы отметить, что Анкара предприняла в данной связи все необходимые меры», — сообщил турецкий министр.

По словам Акара, Турция уважает целостность, суверенитет и интересы ливийского народа, выступая за достижение общенационального согласия в этой стране.

Турецкий министр отметил, что Анкара также приветствует усилия ООН по устранению разногласий между ливийцами.

Представитель армии Хафтара Ахмед Бузейд аль-Мисмари, комментируя потерю контроля над городом Гарьян к югу от Триполи, назвал все турецкие объекты в Ливии враждебными и пригрозил атаковать их.