Трамп на стороне Турции в вопросе С-400 и F-35, заявил Эрдоган

США нечестно повели себя по отношению к Турции в ситуации с С-400 — Трамп

Президент США Дональд Трамп поддерживает позицию Турции в отношении покупки российских зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400, а также вопроса истребителей F-35, заявил в воскресенье президент Реджеп Тайип Эрдоган, намекнув, что в результате хорошо прошедших переговоров отношения между двумя странами могут вступить в новую фазу.

«Мы провели переговоры с президентом Трампом в очень позитивной атмосфере», — сказал Эрдоган во время встречи с журналистами в Японии по итогам саммита «Большой двадцатки» (G20).

«[Трамп] поддерживает нас по вопросам С-400 и F-35. Он дал понять перед прессой, что [США] ищут другие варианты, когда дело доходит до санкций», — отметил он.

Турецкий лидер выразил уверенность в том, что Турция сможет без проблем урегулировать разногласия с США, вызванные поставками российских С-400.

Эрдоган также сообщил, что поставки С-400 будут осуществлены в течение 10 дней.

Выступая в субботу на итоговой пресс-конференции на саммите G20, президент Турции заявил, что США не введут санкции в отношении Анкары из-за приобретения систем С-400. Он также напомнил, что Анкара «ожидает поставку 100 истребителей пятого поколения F-35».

Отношения между Анкарой и Вашингтоном в последние месяцы обострились из-за приобретения Турцией С-400. США предпринимают активные попытки не допустить этого. Ранее Вашингтон уже предупреждал Анкару, что в случае приобретения этих систем вооружений США могут отказать Турции в продаже истребителей-бомбардировщиков F-35.