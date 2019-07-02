Безвизовый режим поможет развитию связей Турции и РФ — спикер парламента

Возвращение к безвизовому режиму придаст импульс развитию экономических, социальных и гуманитарных связей между Анкарой и Москвой. Об этом заявил во вторник председатель Великого национального собрания (парламента) Турции Мустафа Шентоп на встрече с председателем Совета Федерации РФ Валентиной Матвиенко.

«Я уверен, что, если мы получим возможность вернуться к безвизовому режиму между нашими странами, это придаст новый импульс развитию экономических, социальных и гуманитарных связей», — сказал Шентоп.

Он отметил, что гармония в политическом диалоге положительно сказывается на торгово-экономических связях.

«В настоящее время мы прилагаем интенсивные усилия, чтобы реализовать намеченную нашими президентами цель — увеличить товарооборот между нашими странами до 100 миллиардов долларов», — сказал Шентоп.

Спикер турецкого парламента подчеркнул, что мероприятия, которые проводятся в рамках перекрестного Года культуры и туризма России и Турции, создают почву для сближения между народами.

«Мы положительно относимся к вашему предложению об увеличении числа стипендий студентам, которые учатся в наших странах — российским студентам в нашей стране и турецким студентам в вашей. Также у нас есть искреннее желание развивать отношения с регионами Российской Федерации», — указал он.

Шентоп напомнил, что в 2020 году будет отмечаться годовщина установления двусторонних дипломатических отношений. «Хочу обсудить с вами, что можем сделать», — обратился он к Матвиенко.

В 2010 году было подписано соглашение, по которому граждане двух стран могли въезжать в Россию и Турцию на срок до 30 дней без визы. С 1 января 2016 года Москва приостановила действие безвизового режима с Анкарой. Эта мера была предпринята после того, как 24 ноября 2015 года Турция сбила российский бомбардировщик Су-24 на границе с Сирией.

Шентоп также отметил, что Турция с удовлетворением восприняла решение о восстановлении полномочий российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).

«Мы с огромным удовлетворением встретили разрешение кризиса с участием российских парламентариев в работе ПАСЕ», — сказал он.

Матвиенко, в свою очередь, заявила, что делегации России и Турции готовы к конструктивному взаимодействию в рамках ПАСЕ.

«Мы обсуждали не только весь комплекс двусторонних отношений, но и взаимодействие и координацию наших усилий на международных парламентских площадках, в том числе мы настроены на конструктивное взаимодействие национальных делегацией в Парламентской ассамблее Совета Европы. Там много что нужно менять», — сказала Матвиенко.

Она отметила, что парламентские связи России и Турции существенно активизировались за последнее время и приобрели новое качество.

По окончании встречи Матвиенко и Шентоп подписали регламент двусторонней межпарламентской комиссии высокого уровня. «Это не просто подписание некоего формального документа, это комиссия высокого уровня. Это говорит о том, что наше парламентское сотрудничество выходит на качественно новый уровень», — отметила спикер Совфеда.

Она подчеркнула, что сотрудничество между Федеральным собранием и турецким парламентом будет находиться под личным контролем спикеров обеих палат российского парламента и главы парламента Турции. «Мы будем встречаться втроем, мы будем определять перспективы взаимодействия. Я думаю, что это некий исторический этап в развитии российско-турецкого парламентского сотрудничества», — сказала Матвиенко.

В апреле 2014 года делегация РФ в ПАСЕ была лишена права голоса из-за агрессии России против Украины. 26 июня 2019 года участники летней сессии ПАСЕ одобрили резолюцию, подготовленную мониторинговым комитетом, которая подтвердила полномочия российской делегации в полном объеме, все предложенные санкционные поправки к документу были отклонены.