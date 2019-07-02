Президент Эрдоган прибыл с визитом в Китай

Президент Реджеп Тайип Эрдоган прибыл во вторник с официальным визитом в Китай.

В аэропорту Эрдогана встречали посол Турции в КНР Абдулькадир Эмин Онен и заместитель министра иностранных дел Китая Лиу Ксианфа.

Позже у Дома народных собраний в Пекине прошла торжественная церемония встречи, в ходе которой председатель КНР Си Цзиньпинь поприветствовал Эрдогана в стране.

В честь президента Турции был выстроен почетный караул. Лидеры двух стран также сделали памятное фото в окружении группы детей.

В программу визита турецкого лидера включены переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. Планируется обсудить двустороннее сотрудничество, региональные процессы и ситуацию в мире.