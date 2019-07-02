Турция и Китай договорились укреплять сотрудничество в борьбе с терроризмом

Президент Реджеп Тайип Эрдоган и председатель КНР Си Цзиньпин договорились в ходе встречи в Пекине во вторник укреплять сотрудничество двух стран в сфере борьбы с терроризмом, обеспечения безопасности, а также в торговле и энергетике. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая.

Выразив готовность к углублению сотрудничества, Цзиньпин подчеркнул необходимость укрепления стратегического доверия и координации между двумя странами.

«Китай и Турция договорились углублять сотрудничество в ряде областей, в том числе в сфере борьбы с терроризмом, — говорится в репортаже. — Лидеры двух стран также договорились раскрыть большой потенциал двустороннего сотрудничества, взаимодействовать в рамках инициативы [китайского правительства] «Один пояс, один путь» в целях активизации всесторонних обменов в сфере торговли, инвестиций, финансов, энергетики и образования».

По информации ТВ, в ходе встречи Си Цзиньпин отметил, что «Китай и Турция должны работать вместе, поддерживать коммуникацию по региональным вопросам, а также содействовать их политическому урегулированию».

В свою очередь Эрдоган «подчеркнул важность турецко-китайских связей с точки зрения обеспечения регионального мира, стабильности и развития, а также пообещал укреплять сотрудничество с КНР в области безопасности и усиливать взаимное политическое доверие».

Председатель КНР отметил значимость уважения к международной правовой системе, в центре которой находится ООН.

«Мы должны сообща защищать справедливость и многоплановость глобальной системы», — сказал Си Цзиньпин.

После двусторонних переговоров, которые продлились 1 час 10 минут, китайский лидер дал государственный обед в честь президента Турции.