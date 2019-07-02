Турция — решительный сторонник инициативы «Один пояс, один путь», заявил Эрдоган

Турция является сильным сторонником китайской инициативы «Один пояс, один путь» (BRI), заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган в преддверии визита в Китай.

В статье под названием «Турция и Китай — страны с общим видением будущего», опубликованной в одном из ведущих китайских изданий «Global Times», Эрдоган подчеркнул, что многовековое турецко-китайское сотрудничество продолжает укрепляться благодаря BRI.

«Турецкая Республика является решительным сторонником BRI. Мы были одной из первых стран, которые поддержали эту инициативу еще в 2013 году», — написал президент.

Эрдоган отметил, что центральную роль в BRI играет возглавляемая Турцией инициатива «Средний Коридор».

«Это важный компонент проекта (BRI), который связывает Турцию с Грузией и Азербайджаном по железной дороге, пересекает Каспийское море и простирается до Китая через Туркменистан и Казахстан», — пояснил он.

Эрдоган также заявил, что Турция и Китай имеют общее видение в вопросах служения миру во всем мире, обеспечения глобальной безопасности и стабильности, содействия многосторонности и поддержки принципа свободной торговли. По словам турецкого лидера, в период формирования нового мирового порядка, на Турцию и Китай ложится большая ответственность.

«Сегодня мир находится в поисках нового многополярного баланса. Необходимость нового международного порядка, который будет служить интересам всего человечества, предельно ясна. Турция и Китай, древнейшие цивилизации мира, обязаны внести свой вклад в создание этой новой системы», — подчеркнул Эрдоган.

Турецкий лидер отметил, что, несмотря на географическую отдаленность, Турция и Китай на протяжении веков поддерживали тесные экономические и культурные связи.

«Китайский и турецкий народы, являющиеся представителями древних культур на противоположных концах азиатского континента, внесли значительный вклад в развитие человечества, содействовали развитию торговых и культурных связей посредством Шелкового пути», — говорится в статье.

Эрдоган добавил, что укрепление двустороннего сотрудничества между Анкарой и Пекином способствует более тесным связям между народами двух стран, в том числе расширению взаимодействия в сфере туризма.

«В 2018 году в Китае прошел Год туризма Турции, в рамках которого были осуществлены десятки мероприятий по всей стране. Мы рады видеть заметное увеличение числа китайских туристов, посещающих Турцию. По мере того, как мы движемся к цели «1 миллион китайских туристов», которую я поставил вместе с председателем Си, двусторонние отношения между нашими странами будут расширяться», — говорится в статье президента.

Эрдоган призвал также китайское бизнес-сообщество к более активному инвестированию в экономику в Турцию, которая, по его словам, «расположена на пересечении Азии и Европы и является сердцем проекта «Один пояс и один путь».

«В число наших целей входит удвоение объема двусторонней торговли с Китаем до 50 миллиардов долларов, а затем и до 100 миллиардов долларов», — отмечается в публикации.

Эрдоган подчеркнул, что Турция твердо привержена укреплению сотрудничества с Китаем во всех областях, в том числе и в сфере обороны.

«Турция и Китай доказали миру свои технологические и производственные возможности в области обороны, запустив в последние годы ряд оригинальных проектов. Я уверен, что наши страны могут сотрудничать и в этой области», — говорится в статье.

Эрдоган во вторник посетит с официальным визитом Китай, где проведет двусторонние переговоры с председателем КНР Си Цзиньпинем.