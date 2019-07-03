Сотрудничество России и Турции вышло на стратегический уровень — Путин

Турция активно обсуждает с Россией ситуацию в Идлибе — министр обороны

Россия и Турция тесно взаимодействуют по Сирии — Путин

Партнерство России и Турции вышло на стратегический уровень, заявил президент РФ Владимир Путин в Кремле на церемонии вручения ему верительных грамот, в которой принял участие и посол Турции Мехмет Самсар.

«Находимся в постоянном контакте с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом, — отметил он. — Успешно воплощаются в жизнь такие важнейшие и крупные проекты, как строительство атомной станции «Аккую» и газопровод «Турецкий поток».

Путин также назвал скоординированные усилия Москвы и Анкары по нормализации обстановки в Сирии значимым фактором международной стабильности.

«Значимым фактором международной стабильности являются скоординированные усилия России и Турции по нормализации обстановки и запуску мирного процесса в Сирии», — заявил российский лидер

В следующем году Москва и Анкара отметят столетие установления дипломатических отношений, а в этом месяце Россия должна поставить Турции зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) С-400.