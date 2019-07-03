Турция призывает к международному расследованию удара по мигрантам в Ливии

Турция выступает за проведение международного расследования авианалета на центр содержания мигрантов в пригороде ливийской столицы Триполи.

«Нападение на центр содержания мигрантов в восточном пригороде Триполи — Таджуре — является преступлением против человечности. Для установления виновных необходимо незамедлительно начать международное расследование. Мы рассчитываем, что международное сообщество начнет предпринимать действия как можно скорее», - отмечается в коммюнике.

Авианалет на центр содержания мигрантов был совершен в среду ночью. По данным Миссии ООН по поддержке в Ливии (МООНПЛ), погибли 44 человека, более 130 получили ранения.

После инцидента признанное международным сообществом Правительство национального согласия (ПНС) сообщило, что Ливийская национальная армия (ЛНА) генерала Халифы Хафтара нанесла авиаудары по лагерю в Таджуре, в котором находились в основном беженцы из Африки, Египта и Бенгалии.

В 2015 году из-за резкой эскалации конфликтов в ряде стран Ближнего Востока и Северной Африки число беженцев значительно возросло. Ливия считается основной транзитной точкой для нелегалов на пути в Европу. В 2018 году, по данным УВКБ, в Средиземном море погибли около 2,3 тысячи мигрантов.

В настоящее время в Ливии действуют два правительства: ПНС премьер-министра Фаиза Сараджа в Триполи и временный кабинет министров Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, действующий на востоке страны совместно с избранным парламентом и поддерживаемый ЛНА.

4 апреля подразделения ЛНА начали наступление на Триполи. Силы генерала Хафтара штурмуют столицу в основном с южного направления. По данным Всемирной организации здравоохранения, с начала боевых действий погибли более 750 человек, свыше 4,4 тысячи получили ранения.