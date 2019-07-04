Россия должна контролировать действия Асада Сирии — Чавушоглу

Россия должна контролировать действия войск режима Асада в Сирии, чтобы не допустить новых нападений на турецкие наблюдательные пункты в Идлибе. Такое мнение выразил в четверг министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

«Президенты [Реджеп Тайип] Эрдоган и [Владимир] Путин обсуждали тему Сирии. За действия Асада отвечает Россия. Россия должна контролировать действия режима», — утверждает глава МИД.

Чавушоглу выразил надежду, что нападения на наблюдательные пункты в Идлибе прекратятся.

Наблюдательный пункт ВС Турции под номером 10 в Идлибе подвергался обстрелам 13, 27 и 29 июня, в результате чего погиб один военнослужащий, шестеро получили ранения. В середине июня Министерство обороны РФ сообщило, что ВКС России нанесли четыре бомбовых удара по террористам, которые вели обстрел поста Вооруженных сил Турции в Идлибе, уничтожив крупное скопление боевиков.

Четыре зоны деэскалации были созданы в Сирии в соответствии с договоренностью, достигнутой в мае 2017 года на переговорах в Астане представителями России, Ирана и Турции. Три из них в 2018 году перешли под контроль Дамаска. Четвертая зона, расположенная в провинции Идлиб и частях соседних провинций Латакия, Хама и Алеппо, по-прежнему неподвластна правительству республики, при этом большая ее часть захвачена террористами «Джебхат ан-Нусра».