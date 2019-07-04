Турция — ключевая страна для решения конфликтов в регионе, считает замглавы МИД

Турция тесно сотрудничает с Украиной, и в то же время развивает тесные связи с Россией. Анкару можно считать ключевой страной для урегулирования региональных конфликтов.

Об этом в беседе с Агентством Анадолу сказал замминистра иностранных дел Турции Седат Онал.

«Мы готовы использовать потенциал в отношениях с обеими странами [Россия и Украина]», — отметил Онал.

По словам замминистра, Украина, переживает непростой период развития, предполагающий также реализацию масштабных реформ. «Прилагаются усилия по обеспечению экономической стабильности в Украине», — пояснил Онал.

«Турция — дружественная для Украины страна. Анкара и Киев — стратегические партнеры. Наша страна оказывает Украине значительную помощь в развитии инфраструктуры и в сфере технического сотрудничества», — добавил замминистра.

По его мнению, обладает большим потенциалом во вкладу в укрепление мира в регионе.

«Хотелось бы подчеркнуть, что Анкара придерживается принципиальной позиции по защите территориальной целостности стран», — добавил дипломат.

Седат Онал представлял Турцию в Торонто на Международной конференции по реформам в Украине.