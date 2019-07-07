Спецслужбы и ВС Турции ликвидировали одного из главарей РКК

В результате совместной операции Национальной разведывательной организации (MİT) и ВС Турции, ликвидирован опасный террорист Дияр Гарип Мухаммед, входивший в состав так называемого Правления и Исполнительного совета террористической организации PKK/KCK.

Операция у виражей Кортек в районе Кандиль на севере Ирака осуществлена в четверг, 27 июня.

46-летний террорист Дияр Гарип Мухаммед по позывным «Халмат Дияр» примкнул с террористам в 1992 году и считался одним из 7 главарей преступной организации, входивших в так называемое Правление PKK/KCK.

На фоне пожизненного тюремного заключения главаря РКК Абдуллы Оджалана, правление PKK/KCK стало играть более активную роль в деятельности террористической организации.

Впервые террористы PKK заявили о себе в 1984 году. В последующие годы террористы РКК совершали кровавые теракты, чтобы дестабилизировать ситуацию и расколоть Турцию.

США и Европейский союз внесли PKK в списки террористических организаций. Террористическая организация PKK совершает вооруженные нападения на государственные структуры и граждан Турции.

Несмотря на попытки Анкары найти пути урегулирования создавшейся ситуации, террористическая организация PKK с июля 2015 года возобновила вооруженные нападения.





С этого времени погибли около 500 мирных жителей и 800 сотрудников сил безопасности. В ходе операций сил безопасности уничтожено или арестовано более 10 тысяч террористов PKK.

В последние годы PKK стремится переложить ответственность за кровавые преступления в регионе на свои ответвления.

В Сирии террористы PKK прикрываются названиями PYD и YPG, а в последние два года называют себя «Сирийскими демократическими силами». В Иране PKK действует как «Партия свободной жизни Курдистана» (PJAK).