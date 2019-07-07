Эрдоган отправится на саммит в Боснию и Герцеговину

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган примет участие в саммите организации Процесс сотрудничества Юго-Восточной Европы, который пройдет 8-9 июля в столице Боснии и Герцеговины Сараево.

Об этом на своей странице в Twitter сообщил глава Управления по связям администрации президента Турции Фахреттин Алтун.

Процесс сотрудничества Юго-Восточной Европы — единственная платформа по продвижению мира, стабильности и развития, которая охватывает все страны региона.

В рамках саммита планируется проведение ряда встреч Эрдогана с зарубежными лидерами.

Кроме того, президент Турции встретится с турецкими миротворцами, дислоцированными в районе Бутмир в рамках операции «Алтея».

В соответствии с договоренностями между НАТО и Европейским союзом в 2004 году, операция «Алтея» играет главную миротворческую стабилизирующую роль в соответствии с военными аспектами мирного соглашения в Боснии и Герцеговине.