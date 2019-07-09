Турция внесла весомый вклад в безопасность Европы — Эрдоган

Турция внесла неоценимый вклад в безопасность Европы, в частности балканских стран, но не почувствовала ожидаемой от европейских друзей поддержки. Об этом заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган на саммите стран-участниц Процесса сотрудничества в Юго-Восточной Европе (ПСЮВЕ) в Боснии и Герцеговине.

Президент поздравил Боснию и Герцеговину с успешно проделанной работой в рамках председательства в ПСЮВЕ.

По его мнению, успех ПСЮВЕ важен не только для Турции, но и с точки зрения мира и стабильности на европейском континенте.

Сегодня некоторые популистские силы используют в своих целях политику расширения Европейского союза, отметил глава государства.

«Рост ксенофобских настроений угрожает не только миру на континенте, но и будущему Европы. Верим, что европейские лидеры примут дальновидные решения и будут привержены идее интеграции балканских стран в Европу», — выразил надежду Эрдоган.

Президент также выразил удовлетворение тем, что все страны поддержали кандидатуру Турции на пост страны-председателя в организации в 2020-2021 годах.

По его словам, Турция успешно выполнит свои обязанности в качестве страны- председателя ПСЮВЕ, так же как она сделала это в Организации исламского сотрудничества (ОИС) и G-20.

Глава государства напомнил об огромном наплыве беженцев в регионе на протяжении последних нескольких лет.

«Мы столкнулись с масштабной волной незаконной миграции из Сирии, Ирака, Афганистана и стран Северной Африки. В то время, как страны ЕС не могут договориться даже по миграционным квотам, Турция предоставила убежище более, чем четырем миллионам мигрантам, в том числе 3,6 миллиона сирийцам. По данным ООН, Турция на сегодняшний день израсходовала на нужды сирийских беженцев свыше 37 миллиардов долларов. Турция в последние два года занимает первое место в мире по соотношению гуманитарной помощи к ВВП», — сказал Эрдоган.

Турция принимает необходимые меры для борьбы с нелегальной миграцией, в частности в Эгейском море, отметил президент.

«В Турции в 2005-2017 годах было задержано свыше миллиона нелегальных мигрантов. Благодаря принятым мерам удалось значительно предотвратить гуманитарную трагедию в Эгейском море. Это также способствовало сокращению незаконной миграции в Европу на 99%. Турция внесла неоценимый вклад в безопасность всего Европейского континента, в частности балканских стран. Однако в этом сложном процессе Анкара не почувствовала ожидаемой от европейских друзей поддержки», — сказал Эрдоган.