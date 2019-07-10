ВВС Турции нейтрализовали 15 террористов PKK на севере Ирака

ВВС Турции нанесли удары по объектам PKK в районе Хафтанин на севере Ирака, нейтрализовав 15 террористов. Об этом в среду сообщает министерство национальной обороны.
Авиаудары по огневым точкам и укрытиям террористов были нанесены в координации со штабом проведения операции «Лапа».
Операция, которой руководит министр обороны Хулуси Акар, началась в иракском районе Хакурк в ночь на 28 мая с артподготовки. В первые недели операции на севере Ирака были уничтожены десятки террористов РКК.
Впервые террористы PKK заявили о себе в 1984 году. В последующие годы террористы РКК совершали кровавые теракты, чтобы дестабилизировать ситуацию и расколоть Турцию.
США и Европейский союз внесли PKK в списки террористических организаций.
Террористическая организация PKK совершает вооруженные нападения на государственные структуры и граждан Турции.
Несмотря на попытки Анкары найти пути урегулирования создавшейся ситуации, террористическая организация PKK с июля 2015 года возобновила вооруженные нападения.
С этого времени погибли около 500 мирных жителей и 800 сотрудников сил безопасности. В ходе операций сил безопасности уничтожено или арестовано более 10 тысяч террористов PKK.