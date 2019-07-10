Калын и Лаврентьев провели встречу по Сирии в Турции

Официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын и спецпредставитель президента России по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев провели в среду встречу в Турции.

По сведениям издания, стороны обсудили ситуацию в Идлибе, зону безопасности, борьбу с террористическими элементами и формирование конституционного комитета Сирии.

В ходе беседы были особо подчеркнуты приоритеты Турции в вопросах национальной безопасности.

В повестку переговоров были включены также вопросы, касающиеся сохранения договоренностей по Идлибу, формирования и объявления состава Конституционной комиссии Сирии и противодействия терроризму на всей территории этой страны.

Кроме того, Калын и Лаврентьев затронули создание безопасной зоны, а также борьбу против всех действующих в Сирии террористических элементов, включая ДАЕШ и PKK/YPG/PYD.

Помимо этого, представитель президента Турции и спецпредставитель РФ по Сирии обменялись мнениями относительно политического урегулирования в рамках территориальной целостности Сирии и восстановления Сирии.

Во время беседы обсуждены также повестка дня и даты проведения запланированных на ближайшее время Трехстороннего (Турция – Россия - Иран) и Четырехстороннего (Турция-Россия - Франция - Германия) саммитов по Сирии.

В ходе встречи отмечено, что причины, вызывающие озабоченность Турции в связи с вопросами своей безопасности, будут устранены, а регион будет очищен от всех террористических группировок.

На переговорах была подчеркнута важность продолжения сотрудничества Турции и России по сирийскому вопросу на основе принципов доверия и прозрачности.

Стороны подчеркнули также, что лидеры Турции и России будут продолжать эффективные и постоянные контакты по ситуации в Сирии.