Судно Yavuz начинает бурение у побережья Кипра — МИД Турции

Турецкое буровое судно Yavuz прибыло в воды к востоку от Кипра и вскоре начнет геологоразведочные работы, сообщает в среду министерство иностранных дел.

Турция отвергает заявления Греции и Европейского союза о нелегитимности турецкого бурения в Средиземном море рядом с Кипром, говорится в сообщении МИД.

По словам Анкары, ясным является тот факт, что ЕС не может быть нейтральным посредником в вопросе Кипра.

«Турция продолжит защищать права турок-киприотов на ресурсы континентального шельфа острова, если греческая община Кипра не будет делиться доходами и не гарантирует права турок-киприотов на месторождения углеводородов», — заявили в МИД.