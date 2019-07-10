Турция призвала США отказаться от вредящих отношениям шагов

Турция призвала США не совершать шаги, которые могут навредить отношениям между двумя государствами. Обращение министерства иностранных дел Турции обращение последовало вслед за комментарием руководителя пресс-службы Госдепартамента США Моргана Ортэгуса о том, что Анкару ждут негативные последствия в случае, если поставки российских зенитных ракетных систем С-400 будут осуществлены.

«Сделанные 9 июля пресс-секретарем Госдепартамента США заявления касательно нашей покупки С-400 не соответствуют духу переговоров между нашими президентами на саммите G20 [в Японии], — подчеркивается в коммюнике. — Мы предлагаем США воздержаться от шагов, которые навредят двусторонним отношениям».

Аксой напомнил о существовании «определенных условий, которые привели к приобретению Турцией ЗРС С-400».

«Президент [США Дональд] Трамп в ходе саммита G20 подтвердил, что к Турции относились несправедливо в этом вопросе», — отметил представитель внешнеполитического ведомства.

Он также сообщил, что «США до сих пор не отреагировали на предложение Турции по созданию рабочей группы, в которую был бы включен Североатлантический альянс, с целью обсудить озабоченность США о том, что С-400 могут навредить [истребителям пятого поколения] F-35».

Первые сообщения о переговорах РФ и Турции о поставках С-400 появились в ноябре 2016 года. Факт заключения контракта был подтвержден российской стороной 12 сентября 2017 года. Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил, что развертывание С-400 начнется в октябре 2019 года. Как сообщил в декабре 2017 года генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов, стоимость поставки Анкаре систем С-400 составляет 2,5 миллиарда долларов.

США предпринимают активные попытки не допустить покупки Турцией С-400. Ранее Вашингтон уже предупреждал Анкару, что в случае приобретения этих систем вооружений США могут отказать Турции в продаже истребителей-бомбардировщиков F-35.