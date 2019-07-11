В Турцию прибыл новый посол США Дэвид Саттерфилд

Новый посол США Дэвид Саттерфилд прибыл в Турцию, где в скором времени официально приступит к работе в качестве главы дипломатической миссии, говорится в сообщении в Твиттер посольства США в Анкаре.

«Рады сообщить о прибытии в Анкару Дэвида М. Саттерфилда, назначенного послом США в Анкаре. Добро пожаловать в Турцию», — говорится в публикации.

В аэропорту «Эсенбога» в Анкаре дипломата встретил временный поверенный в делах США в Турции Джеффри М. Ховенье.

Саттерфилд сменил на этом посту Джона Басса, который возглавлял посольство в 2014-2017 годах. Должность американского посла в Анкаре оставалась вакантной с 2017 года, когда Басс был назначен послом США в Афганистане.

Президент США Дональд Трамп объявил о выдвижении кандидатуры Саттерфилда 16 февраля. Сенат США одобрил его назначение 28 июня.

Саттерфилд родился в 1954 году, является карьерным дипломатом.

Получил степень бакалавра в Университете штата Мэриленд в 1976 году. С 2017 года занимал должность исполняющего обязанности помощника государственного секретаря США по вопросам Ближнего Востока.

В период президентства Барака Обамы Саттерфилд занимал пост генерального директора Многонациональных сил и наблюдателей со штаб-квартирой в Риме (с 2009 по 2013 год и с 2014 по 2017 год).

В 2014 году Саттерфилд был назначен специальным советником государственного секретаря США по Ливии.

В период пребывания на посту президента США Джорджа Буша Саттерфилд являлся координатором по Ираку и старшим советником государственного секретаря США (с 2006 по 2009 год).

Дипломат также занимал высокие посты в миссиях США в Сирии, Саудовской Аравии, Египте и Ливане.

Свободно владеет арабским, французским, итальянским и ивритом.

Дипломатические отношения между Турецкой Республикой и США были установлены в 1927 году.