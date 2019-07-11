ЕС может ввести санкции против Турции из-за бурения близ Кипра

Европейский союз может приостановить диалог с Анкарой на высшем уровне и переговоры по соглашению о воздушном транспорте, а также заморозить финансирование Турции в следующем году в связи с бурением у берега Кипра. Об этом в четверг сообщило агентство Reuters со ссылкой на проект заявления ЕС.

Совместное решение Евросоюза, которое еще может быть изменено, будет обсуждаться послами ЕС в Брюсселе в четверг с целью его принятия на встрече министров иностранных дел блока в понедельник.

«В свете продолжающихся и новых незаконных буровых работ в Турции (ЕС) принимает решение приостановить переговоры по всеобъемлющему соглашению о воздушном транспорте и пока не проводить дальнейшие встречи на высшем уровне», — говорится в проекте заявления.

«Совет одобряет предложение (Европейской) комиссии о сокращении помощи Турции как кандидату на вступление в ЕС до 2020 года и предлагает Европейскому инвестиционному банку пересмотреть свою кредитную деятельность в Турции, особенно в отношении кредитования, финансируемого государством», — говорится в заявлении.

В проекте также говорится, что ЕС будет готов ввести более ограничительные меры против Турции, если она продолжит бурение.

Греческая община Кипра ранее заключила несколько соглашений по добыче углеводородов в Средиземном море.

Турецкие суда Fatih и Yavuz продолжают бурение в Восточном Средиземноморье на основе лицензии, выданной Турецкой Республикой Северного Кипра (ТРСК). Турки-киприоты считают, что эти нефтяные и газовые должны быть справедливо распределены между двумя общинами острова.