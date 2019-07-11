Турция чтит память жертв геноцида в Сребренице

Геноцид в боснийской Сребренице, унесший жизни более восьми тысяч человек, никогда не будет забыт. Об этом заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган по случаю 24-й годовщины геноцида в Сребренице.

«Геноцид в Сребренице, в результате которого на глазах у всей Европы погибло 8.372 невинных человек, никогда не будет забыт. В 24-ю годовщину кровавых событий желаю упокоения душам погибших боснийских собратьев, выражаю соболезнования всему народу Боснии и Герцеговины», — написал Эрдоган в Twitter.

Вице-президент Фуат Октай заявил, что те, кто совершил этот геноцид — «черное пятно в истории» — не были и не будут забыты.

«Мы всегда будем рядом с нашими боснийскими братьями, которых нам доверил Алия», — сказал Октай, имея в виду лидера в борьбе за независимость Боснии и Герцеговины и первого президента страны Алию Изетбеговича.

«Резня в Сребренице — одна из самых постыдных трагедий в истории, развернувшаяся на глазах у всего мира, еще раз напоминает человечеству об ужасном лице геноцида, — заявил в руководитель Управления по связям администрации президента Турции Фахреттин Алтун. — В 24-ю годовщину этой резни мы чтим память наших святых мучеников и желаем терпения нашим боснийским братьям».

Алтун также призвал международное сообщество взять на себя ответственность за предотвращение новых преступлений против человечности.

Каждый год 11 июля в мире чтят память жертв массовых расправ в Сребренице, в результате которых в 1995 году были жестоко убиты более 8 тысяч боснийских мусульман.

СБ ООН в апреле 1993 года объявил Сребреницу «зоной безопасности». Однако это не предотвратило массовой резни. Город был захвачен 11 июля 1995 года армией боснийских сербов во главе с Ратко Младичем.

Осада Сребреницы и последовавшие массовые расстрелы населения были устроены сербскими войсками под командованием генерала Младича, одержимыми идеей о «Великой Сербии». Впоследствии в 2017 году Международный трибунал по бывшей Югославии (МТБЮ) приговорил Младича к пожизненному заключению, признав его виновным в совершении геноцида и преступлений против человечества.

Эти события стали самым большим массовым убийством в Европе после окончания Второй мировой войны и самым кровавым эпизодом войны в Боснии и Герцеговине 1992-1995 годов.

В 2007 году международный Гаагский трибунал признал расправы над боснийскими мусульманами актом геноцида, а в январе 2009 года Европейский парламент провозгласил 11 июля Днём памяти геноцида в Сребренице.