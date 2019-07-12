Министр обороны Турции и и. о. главы Пентагона обсудили поставку С-400

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар и исполняющий обязанности главы Пентагона Марк Эспер обсудили в пятницу по телефону поставку российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 и ситуацию в Сирии. Об этом говорится в заявлении турецкого оборонного ведомства.

«Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар и исполняющий обязанности министра обороны США Марк Эспер провели телефонные переговоры. В ходе них обсуждались поставки в Турцию систем противовоздушной обороны и последние события в Сирии, — говорится в коммюнике. — Акар напомнил, что в адрес Турции исходили угрозы с точки зрения воздушной обороны, в связи с этим приобретение С-400 было необходимостью, а не ее предпочтением».

Глава Минобороны Турции также отметил, что Анкара «продолжает оценивать предложение США по поставкам зенитных ракетных комплексов Patriot».

Ранее Министерство национальной обороны Турции сообщило о начале поставок первой партии комплектующих для ЗРК С-400 на авиабазу «Мюртед» под Анкарой.

«В рамках соглашения о поставках российских зенитных ракетных комплексов в Турцию 12 июля 2019 года началась поставка первой партии комплектующих для С-400 на авиабазу «Мюртед» в провинции Анкара», — говорится в заявлении турецкого военного ведомства.