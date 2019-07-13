Турция начала новую антитеррористическую операцию в Ираке

Минобороны Турции объявило о начале новой антитеррористической операции на севере Ирака.

Операция, получившая название Pençe-2 («Лапа») началась 12 июля в 22.00 по местному времени.

В заявлении Министерства национальной обороны Турции говорится, что в рамках операции Pençe-2 нанесены удары по объектам террористов РКК в различных районах севера Ирака.

Против террористов задействованы артиллерия, ударные вертолеты ATAK и беспилотники.

«Турция продолжит усилия по борьбе с террористами на севере Ирака, в том числе в районе Хакурк. Удары по убежищам и укрытиям РКК продолжатся», — подчеркнули в ведомстве.

Операция Pençe-1, которой руководит министр национальной обороны Турции Хулуси Акар, началась в 27 мая.

В операции были задействованы авиация и ударные БПЛА. На следующем этапе на иракскую территорию был высажен турецкий спецназ, выдвинувшийся в районы предположительного нахождения баз террористов РКК.

В рамках Pençe-1 в Ираке был уничтожен 61 террорист.