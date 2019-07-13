Турция поддерживает идею совместной разработки ресурсов Кипра

Анкара всецело поддерживает инициативу президента Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК) Мустафы Акынджи по совместному исследованию и разработке общинами острова морских месторождений Кипра. Об этом говорится в сообщении МИД Турции.

«Анкара с удовлетворением восприняла и полностью поддерживает инициативу президента Турецкой Республики Северного Кипра Мустафы Акынджи о сотрудничестве с греческой общиной Кипра по вопросу разработки энергоресурсов острова. Данная инициатива, в случае поддержки греческой стороной, внесет вклад в продвижение мира и сотрудничества на острове, сформирует необходимую базу для урегулирования кипрского вопроса», — говорится в сообщении ведомства.

Во внешнеполитическом ведомстве Турции привлекли внимание к наличию равных прав общин Кипра на энергоресурсы острова.

МИД Турции призвал все заинтересованные стороны, в том числе ООН и Евросоюз, в частности, страны-гаранты кипрского урегулирования, поддержать и поощрять инициативу по сотрудничеству в сфере разработке морских месторождений.

«Анкара вновь доводит до сведения международного сообщества решимость к защите прав на континентальный шельф в восточной части Средиземноморья, а также прав турок-киприотов на природные ресурсы острова. Турция неизменит своей принципиальной позиции по этому вопросу до тех пор пока не будут гарантированы права турок-киприотов», — говорится в сообщении МИД Турции.

Инициатива по совместной разработке месторождений Кипра

Президент Турецкой Республики Северного Кипра Мустафа Акынджи направил лидеру греческой общины острова Никосу Анастасиадису предложение по формированию совместной комиссии по разработке энергоресурсов Кипра. Инициатива передана греческой стороне через представительство ООН на Кипре.

Президент ТРСК предложил превратить «энергоресурсы в зону сотрудничества, а не напряженности и противостояния».

В соответствии с инициативой, общины острова смогут быть представлены в комиссии равным количеством делегатов. Структура будет действовать под эгидой ООН. За ее работой смогут наблюдать наблюдатели от ЕС.

Турецкая общины предложила утвердить состав, цели и принципы работы новой комиссии, а также сформировать фонд, где будут аккумулироваться доходы от энергоресурсов.