Сотрудник генконсульства Турции погиб при нападении в северном Ираке

Сотрудник генерального консульства Турции в Эрбиле погиб при нападении в столице Иракского Курдистана, сообщает в среду министерство иностранных дел Турции.

Как сообщается, нападавшие открыли огонь по дипломатам в одном из ресторанов города.

В настоящее время место происшествия оцеплено, власти перекрыли все подъезды к нему.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган осудил нападение на турецких дипломатов, отметив, что Турция продолжает работать с иракскими и местными властями для скорой поимки преступников.

Официальный представитель Эрдогана Ибрагим Калын пообещал, что Анкара ответит тем, кто стоит за нападением на турецких дипломатов.

«Выражаю глубокие соболезнования родственникам сотрудника консульства, который погиб в ходе жестокого нападения в Эрбиле. Сейчас ведутся работы по поиску преступников. Те, кто стоят за нападением, получат наш ответ», — написал Калын в Twitter.