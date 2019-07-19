ВВС Турции уничтожили объекты PKK на севере Ирака

ВВС Турции нанесли удары по объектам PKK в районе Караджак на севере Ирака, уничтожены огневые точки и укрытия террористов, сообщает Минобороны Турции.

В ходе воздушной операции в основном применялись отечественные боеприпасы, удары наносились только по объектам террористов, говорится в сообщении.

В сообщении отмечается, что было сделано все возможное для того, чтобы авиаудары не нанесли ущерб гражданскому населению.

Авиаудары наносились в координации со штабом проведения операции Pençe.

Турция продолжит решительную борьбу с терроризмом до уничтожения последнего боевика, говорится в сообщении.

Впервые террористы PKK заявили о себе в 1984 году. В последующие годы террористы РКК совершали кровавые теракты, чтобы дестабилизировать ситуацию и расколоть Турцию. США и Европейский союз внесли PKK в списки террористических организаций.

Террористическая организация PKK совершает вооруженные нападения на государственные структуры и граждан Турции. Несмотря на попытки Анкары найти пути урегулирования создавшейся ситуации, террористическая организация PKK с июля 2015 года возобновила вооруженные нападения. С этого времени погибли около 500 мирных жителей и 800 сотрудников сил безопасности. В ходе операций сил безопасности уничтожено или арестовано более 10 тысяч террористов PKK.

В последние годы PKK стремится переложить ответственность за кровавые преступления в регионе на свои ответвления. В Сирии террористы PKK прикрываются названиями PYD и YPG, а в последние два года называют себя «Сирийскими демократическими силами». В Иране PKK действует как «Партия свободной жизни Курдистана» (PJAK).