В Нур-Султане обсудят продвижение политического процесса в Сирии — МИД Казахстана

Переговоры по урегулированию ситуации в Сирии пройдут в городе Нур-Султане 1-2 августа. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба МИД Казахстана.

«1-2 августа 2019 года в Нур-Султане пройдет очередная 13-я Международная встреча высокого уровня по Сирии в астанинском формате. В ней планируется участие делегаций стран-гарантов - Ирана, России и Турции, правительства Сирии и сирийской вооруженной оппозиции», — говорится в сообщении.

Как уточняет пресс-служба, «в качестве наблюдателей переговорам будут содействовать высокие представители ООН, Иордании, а также Ливана и Ирака, которые впервые примут участие в астанинском переговорном процессе».

По данным МИД Казахстана, акцент на переговорах будет сделан, в частности, на ситуации в сирийской провинции Идлиб и на северо-востоке страны, а также на дальнейших мерах по «укреплению доверия между противоборствующими сторонами и продвижению политического процесса, включая вопросы формирования и запуска конституционного комитета».

В сообщении отмечается, что первого августа ожидается проведение двусторонних и многосторонних предварительных консультаций, а второго августа состоится пленарное заседание.

Война в Сирии началась в марте 2011 года, когда мирные демонстрации протеста переросли в вооруженный конфликт после того, как военные открыли огонь по демонстрантам. По данным Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ), за годы конфликта в Сирии 6,6 миллиона человек стали вынужденными переселенцами, 5,6 миллиона — беженцами.

Двенадцатая международная встреча по урегулированию ситуации в Сирии с участием представителей России, Ирана, Турции, правительства Сирии и сирийской оппозиции прошла в Нур-Султане 25-26 апреля. Главными ее темами стали формирование списков сирийского конституционного комитета и ситуация на земле, преимущественно в Идлибе и на северо-востоке арабской республики.