В США освободили турецкого банкира, обвиняемого в нарушении санкций против Ирана

Власти США освободили заместителя исполнительного директора турецкого банка Halkbank 47-летнего Мехмета Хакана Атиллу в пятницу.

По данным СМИ, Атиллу доставили в миграционный департамент, чтобы затем отправить его в Турцию.

Атилла был признан виновным жюри присяжных в США в попытке помочь Ирану обойти санкции США и был приговорен к 32 месяцам лишения свободы.

В январе 2018 года жюри присяжных федерального суда на Манхэттене признало Атиллу виновным в том, что он оказывал помощь в переводе средств, полученных Ираном от продажи нефти и газа. Ранее ирано-турецкий предприниматель Реза Зарраб, который проходил по этому же делу, принял все ибвинения в свою сторону и признал себя виновным в нарушении санкций против Ирана. 16 мая 2018 года его приговорили к трем годам тюремного заключения.

Анкара неоднократно выступала с острой критикой в адрес Вашингтона, отмечая, что дело против Атиллы нанесло серьезный ущерб отношениям между Анкарой и Вашингтоном.

Мехмет Хакан Атилла был задержан 27 марта 2017 года в аэропорту Нью-Йорка при посадке на рейс в Турцию. В ходе судебного разбирательства, начатого 28 ноября 2017 года, сторона обвинения использовала документы, полученные незаконным путем.

Атилла был признан виновным по пяти из шести пунктов обвинения. В отношении Хакана Атиллы было также выдвинуто обвинение в нарушении режима международных санкций.