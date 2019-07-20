В Эрбиле задержан террорист, атаковавший турецкого дипломата

В Эрбиле задержан террорист, совершивший вооруженное нападение, в ходе которого погиб сотрудник генконсульства Турции. Об этом сообщает Управление полиции КРАИ.

В сообщении отмечается, что задержан террорист Мазлум Даг, информацию о котором два дня назад распространило Управление безопасности иракского Эрбиля.

Продолжаются поиски террористов, причастных к организации вооруженного нападения, говорится в сообщении.

В результате вооруженного нападения на ресторан в иракском городе Эрбиль 17 июля погибли сотрудник генконсульства Турции и два гражданина Ирака.

Позднее представитель Курдской региональной администрации Ирака (КРАИ) Джойтар Адил заявил, что нападение в Эрбиле было спланированным терактом.