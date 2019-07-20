Турция и США обсудили программу F-35, поставки С-400 и Сирию

Состоялся телефонный разговор главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу и госсекретаря США Майка Помпео.

Ка сообщают дипломатические источники, Чавушоглу и Помпео обсудили программу F-35, поставки ЗРК С-400 и Сирию, в том числе ситуацию в Манбидже и Идлибе и вопрос создания зоны безопасности.

В среду Белый дом сообщил, что решение Турции приобрести ЗРС С-400 делает невозможным ее дальнейшее участие в программе создания F-35. В Вашингтоне при этом отметили, что США продолжат сотрудничать с Турцией в военной сфере с учетом ограничений, связанных с покупкой российских систем ПВО. МИД Турции выступил с призывом «отказаться от этого ошибочного решения, которое может нанести непоправимый вред двусторонним отношениям».

В сентябре 2017 года РФ сообщила о заключенном с Турцией контракте на поставку С-400, его стоимость составляет 2,5 миллиарда долларов. Анкара получит полковой комплект (два дивизиона). Контракт подразумевает частичную передачу технологий производства турецкой стороне. Первые поставки начались 12 июля.