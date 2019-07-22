Главы МИД Турции и России обсудили ситуацию в Сирии

38 мирных жителей погибли в результате авиаударов России в Сирии

Министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу провел в понедельник телефонный разговор с главой МИД России Сергеем Лавровым.

Как сообщают дипломатические источники в Анкаре, стороны обсудили сирийский кризис, в частности, ситуацию в Идлибе.

Ранее в понедельник жертвами авиаударов Воздушно-космических сил (ВКС) РФ и режима Башара Асада в провинции Идлиб на северо-западе Сирии стали не менее 38 мирных жителей.

На прошедших 17 сентября 2018 года в Сочи переговорах между президентами Турции и России была достигнута договоренность о создании демилитаризованной зоны в сирийском Идлибе.

Однако, в последние месяцы режим Асада продолжает ежедневно нарушать перемирие, атакуя мирных жителей.