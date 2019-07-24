Турция и США не договорились по зоне безопасности в Сирии — МИД

Анкара не удовлетворена последними предложениями США по зоне безопасности в Сирии, заявил министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу.

«Турция не договорилась с Соединенным Штатами о том, какова будет глубина [предполагаемой] зоны безопасности, кто ее будет контролировать. Также не был согласован вопрос вывода [формирований] «Сил народной самообороны» (YPG) с этой территории», — отметил он, комментируя визит в республику американской межведомственной делегации во главе со спецпредставителем США по Сирии Джеймсом Джеффри.

Терпение Анкары на исходе, так как в Сирии возросла террористическая угроза для национальной безопасности страны, подчеркнул министр.

«По этой причине мы стали проводить подготовку к началу новой операции», — добавил Чавушоглу, не уточнив, когда именно началась подготовка к возможной операции. Анкара на протяжении последних месяцев перебрасывает военную технику к границам с Сирией.

При этом, как заявил глава внешнеполитического ведомства, Турция «рассчитывает на достижение договоренностей с США по этому вопросу как можно скорее».

Комментируя шаги по политическую урегулированию сирийского конфликта, глава турецкой дипломатии сообщил, что в ближайшие дни может быть объявлено о создании конституционного комитета Сирии.

Министр также потребовал «прекратить нападения в Идлибе», который является зоной деэскалации на севере Сирии.