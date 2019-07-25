Азербайджан с 1 сентября 2019 года отменит визовый режим для граждан Турции. Об этом в четверг сообщил министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу.

«Как сообщил президент (Азербайджана Ильхам) Алиев нашему президенту (Реджепу Тайипу Эрдогану) на прошлой неделе, Азербайджан отменяет визы для граждан Турции с 1 сентября. Этот шаг соответствует принципу «Один народ — два государства!», — написал Чавушоглу в Twitter.

Глава МИД приложил к сообщению совместное фото с послом Азербайджана в Анкаре Хазаром Ибрагимом и текст письма, направленного азербайджанским МИД внешнеполитическому ведомству Турции.

«Сотрудничество между Турцией и Азербайджаном, основанное на тесных исторических и культурных корнях, дружбе, братстве и солидарности, сегодня находится на самом высоком уровне и активно развивается по всем направлениям. Активно развивающиеся связи также способствовали устранению преград в визовых вопросах. Азербайджан с 1 сентября 2019 года отменяет визовый режим для граждан Турции. Граждане Турции смогут находиться без визы на территории Азербайджана до 30 дней», — говорится в письме азербайджанского МИД.