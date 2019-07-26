США хотят, чтобы Турция не вводила в строй российские ЗРК С-400

Госсекретарь США Майк Помпео заявил о готовности Вашингтона расширить санкции против Турции.

Госсекретарь дал комментарий телеканалу Bloomberg о вопросе начала поставок компонентов зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400 в Турцию.

«Могут последовать дополнительные санкции. Мы бы очень хотели, чтобы С-400 не вводили в строй. Такова наша цель», — заявил Помпео.

По его словам, развертывание Турцией С-400 станет «недопустимым шагом» с точки зрения интересов США.

Помпео отметил, что на первом этапе Вашингтон добился исключения Анкары из программы по созданию истребителей пятого поколения F-35.

Госсекретарь напомнил, что Вашингтон уже долгое время информирует Анкару о несовместимости С-400 и F-35.

«Турция уже получила первую партию компонентов ЗРК С-400. Мы ожидаем, что Анкара пересмотрит свою позицию», — выразил надежду Помпео.

Кроме того, один из ближайших соратников президента США Дональда Трампа сенатор Линдси Грэм (республиканец от штата Южная Каролина) по просьбе американского лидера провел телефонный разговор с министром иностранных дел Мевлютом Чавушоглу, в ходе которого призвал турецкую сторону не вводить в строй С-400.

«Я разделяю мнение тех, кто считает, что если они [Турция] не введут в строй С-400, то [США] не нужно будет вводить санкции, — заявил Грэм. — Надеюсь убедить Турцию не вводить систему [С-400] в строй в связи с тем, что это разрушительно действует на наши отношения».

Американский сенатор также выступил за смену главной темы переговоров Вашингтона с Анкарой с военной на торговую.

«Моя мысль, которую я изложил турецкой стороне, заключалась в отступлении от [обсуждения] С-400 и начале переговоров, посвященных заключению соглашения о свободной торговле», — заключил Грэм.

Первые сообщения о переговорах РФ и Турции о поставках С-400 появились в ноябре 2016 года. Факт заключения контракта был подтвержден российской стороной 12 сентября 2017 года. Турция является первым государством-членом НАТО, которое получит от России зенитные системы подобного класса. Поставки С-400 в Турцию начались 12 июля 2019 года.

США предпринимают попытки не допустить получения Турцией С-400. Вашингтон множество раз предупреждал Анкару, что в случае приобретения этих систем вооружений США могут ввести в отношении Турции различные санкции.

17 июля Белый дом и Пентагон официально объявили об исключении Турции из программы производства истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35. При этом Министерство обороны США уточнило, что данный шаг не является частью санкций. Последние могут быть введены в дополнение к решению по F-35. Турция заказала у США 30 самолетов F-35 из возможных 100.