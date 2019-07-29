ВС Турции ликвидировали 2 террориста PKK

В ходе операции Вооруженные силы Турции в городе Эрух в юго-восточной провинции Сиирт нейтрализовали два террориста РКК.

Турецкие силы безопасности провели операцию после получения оперативной информации о том, что группа террористов скрывается в районе Исыдаг в Эрухе.

Местонахождение террористов было установлено с помощью беспилотников.

Кроме того, изъяты автоматы Калашникова, винтовка и три ручные гранаты боевиков.

Впервые террористы PKK заявили о себе в 1984 году. В последующие годы террористы РКК совершали кровавые теракты, чтобы дестабилизировать ситуацию и расколоть Турцию. США и Европейский союз внесли PKK в списки террористических организаций.

Террористическая организация PKK совершает вооруженные нападения на государственные структуры и граждан Турции.

Несмотря на попытки Анкары найти пути урегулирования создавшейся ситуации, террористическая организация PKK с июля 2015 года возобновила вооруженные нападения. С этого времени погибли около 500 мирных жителей и 800 сотрудников сил безопасности. В ходе операций сил безопасности уничтожено или арестовано более 10 тысяч террористов PKK.