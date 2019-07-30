Главы МИД Турции и России провели переговоры в Таиланде

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в Бангкоке провел встречу с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу.

Перед началом переговоров турецкий министр поприветствовал Лаврова по-русски, после чего они обменялись рукопожатиями.

Чавушоглу и Лавров обсудили на встрече в Бангкоке усиление координации действий по борьбе с терроризмом и политическому урегулированию в Сирии, говорится в распространенном в среду сообщении российского дипведомства.

«Подробно рассмотрены меры по усилению координации действий применительно к ситуации в Сирии в части, касающейся борьбы с терроризмом, активизации процесса политического урегулирования на основе резолюции Совета Безопасности ООН 2254 и решений Конгресса сирийского национального диалога», — отметили в МИД.

Министры, сообщили в дипведомстве, «выразили надежду на скорейший запуск практической работы сирийского конституционного комитета».

Лавров и Чавушоглу также «подтвердили обоюдный настрой на активизацию работы по дальнейшему развитию российско-турецких отношений в русле договоренностей», достигнутых президентами РФ и Турции Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом на прошедших в июне встречах в Душанбе и Осаке. «Были обсуждены состояние и перспективы двустороннего сотрудничества в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, а также текущего межмидовского взаимодействия», — добавили в министерстве.

о-экономической и культурно-гуманитарной сферах, а также текущего межмидовского взаимодействия», — добавили в министерстве.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 30-31 июля находится в Таиланде с двухдневным визитом.

Ранее министр провел переговоры с главой МИД Таиланда Доном Праматвинаем. В среду он примет участие в министерском совещании Россия — АСЕАН.