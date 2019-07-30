Российские С-400 — не проблема для НАТО, заявил глава МИД Турции

Российские зенитные ракетные комплексы С-400, приобретенные Турцией, не являются проблемой для НАТО. Об этом заявил министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу по итогам встречи с российским коллегой Сергеем Лавровым в Бангкоке.

По его словам, у Анкары нет разногласий с Североатлантическим альянсом по вопросу С-400, о чем также свидетельствуют заявления генсека НАТО и его помощника.

«Турция вносит существенный вклад во многие миссии альянса. Вопрос контракта по С-400 с Турцией не поднимался ни на одном заседании НАТО», — сказал Чавушоглу.

По словам министра, тему С-400 стоит воспринимать с точки зрения отношений Анкары и Вашингтона, а не в контексте взаимодействия Турции и НАТО.

Чавушоглу находится в Таиланде с визитом, где проходит министерское совещание АСЕАН (Ассоциация государств Юго-Восточной Азии). Ранее турецкий министр встретился с Лавровым, они обсудили двусторонние отношения и региональные вопросы.

В декабре 2017 года президент Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о подписании контракта с Россией на поставку ЗРК С-400. Позднее глава корпорации «Ростех» Сергей Чемезов уточнил, что речь идёт о поставке четырёх дивизионов С-400 на общую сумму порядка 2,5 миллиарда долларов.

25 июля завершился первый этап поставок компонентов российских ЗРК С-400 в Турцию. В рамках контракта на авиабазе «Мюртед» близ Анкары приземлилось 30 самолетов.