Турция по приглашению Китая направит делегацию наблюдателей в Синьцзян

Турция намерена отправить делегацию в Синьцзян-Уйгурский автономный район (СУАР), который расположен на северо-западе Китая. Об этом сообщил во вторник министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу по итогам переговоров с главой МИД КНР Ван И.

«Обсудили с министром иностранных дел Китая Ван И двусторонние вопросы, в том числе сотрудничества в энергетике и [взаимных] инвестициях. Обсудили ситуацию вокруг тюрок-уйгуров. Мы направим наблюдательную делегацию в Синьцзян по приглашению китайских властей», — написал политик на своей странице в Twitter.

СУАР находится на северо-западе Китая и населен одним из наиболее многочисленных национальных меньшинств страны — уйгурами, большинство из которых исповедует ислам.

В конце 2018 года китайское правительство подтвердило, что в Синьцзяне функционируют «центры образования и профессиональной подготовки», где проходят обучение лица, попавшие под влияние идей терроризма и экстремизма.

В августе 2018 года представители управления ООН по правам человека заявили, что в их распоряжение поступили «объективные данные» о том, что в «исправительных лагерях» СУАР «могут противозаконно содержаться» до миллиона уйгуров.

22 страны-участницы Совета по правам человека ООН подписали письмо, в котором раскритиковали отношение Китая к уйгурским тюркам и другим этническим меньшинствам в Синьцзян-Уйгурском автономном районе, а также призывали прекратить массовые задержания.

В отчете правозащитной организации Human Rights Watch (HRW) говорится, что за последние два года в Синьцзян-Уйгурском автономном районе было задержано множество людей под предлогом «превентивных мер». Лиц, которых в Китае считают «политически опасными», отправляют в концентрационные лагеря без вердикта суда, утверждают правозащитники.

ООН и другие международные организации неоднократно призывали Китай открыть эти лагеря для мониторинга. Власти КНР до настоящего времени разрешили побывать в некоторых лагерях лишь нескольким иностранным дипломатам и представителям прессы.

Власти Китая отклонили просьбу представителей ООН о проведении беспрепятственного расследования в регионе для получения прямой информации.