Турецкие водолазы примут участие в поисках азербайджанского МиГ-29

Продолжаются поиски обломков и пилота истребителя МиГ-29 ВВС Азербайджана, упавшего в Каспийское море.

Как сообщает Министерство национальной обороны Турции, из Стамбула в Баку вылетели 10 турецких водолазов, которые примут участие в поисках обломков и пилота упавшего в Каспий истребителя МиГ-29 ВВС Азербайджана.

«Подводная поисково-спасательная группа из 10 человек вылетела в Баку для участия в поисках истребителя МиГ-29 ВВС Азербайджана, упавшего в Каспийское море во время учебного полета 24 июля», — говорится в сообщении.

В сообщении отмечается, что водолазы вылетели в Баку на самолете ВВС Турции.

24 июля во время ночных учебно-тренировочных полетов потерпел крушение и упал в Каспийское море самолет МиГ-29 ВВС Азербайджана. К его поиску привлечены корабли Военно-морских сил и вертолеты ВВС страны. По факту военная прокуратура республики возбудила уголовное дело по статье 342.2 (халатное отношение к службе) Уголовного кодекса страны. Для расследования причин случившегося создана следственная группа.