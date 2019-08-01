В Анкаре прошло заседание Высшего военного совета Турции

В Анкаре завершилось заседание Высшего военного совета Турции.

Заседание под председательством президента Реджепа Тайипа Эрдогана проходило в Президентском комплексе в закрытом для прессы режиме и длилось около полутора часов.

Высший военный совет Турции принял решение о повышении в звании 14 генералов и адмиралов, а также 40 полковников. Решение вступит в силу с 30 августа 2019 года.

Пресс-секретарь президента Ибрагим Калын заявил, что число генералов и адмиралов ВС Турции к 30 августа 2019 года снизится с нынешних 241 до 233.

До начала заседания члены совета посетили мавзолей Ататюрка.

В заседании принялиучастие вице-президент Фуат Октай, министр национальной обороны Хулуси Акар, министр юстиции Абдулхамит Гюль, глава МВД Сулейман Сойлу, глава МИД Мевлют Чавушоглу, министр казначейства и финансов Берат Албайрак, министр национального образования Зия Сельчук, начальник Генштаба Яшар Гюлер, командующий сухопутными войсками Умит Дюндар, командующий ВМС Аднан Озбал и командующий ВВС Турции Хасан Кючюкакьюз.