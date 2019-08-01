В Казахстане стартовал 13-й раунд переговоров по Сирии

В Нур-Султане стартовал 13-й раунд межсирийских переговоров в астанинском формате (Россия, Иран и Турция). Переговоры начались со встречи российской и иранской делегаций. На сегодня запланированы двусторонние технические консультации.



Встреча началась в 07:30 по турецкому времени в отеле Ritz Carlton. Переговоры с турецкой делегацией начнутся в 11:00 по турецкому времени.

Основная тема переговоров — текущая ситуация в зоне деэскалации Идлиб на северо-западе Сирии.

Российскую делегацию на переговорах возглавляет спецпредставитель президента по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев, иранскую — старший помощник министра иностранных дел по политическим вопросам Али Асгар Хаджи, делегацию Турции — заместитель главы МИД Седат Онал.

МИД Казахстана сообщает, что спецпосланник генсека ООН по Сирии Гейр Педерсен не смог приехать в Нур-Султан по состоянию здоровья. Вместо Педерсена делегацию ООН возглавил его заместитель.

Основное пленарное заседание с участием делегаций режима Башара Асада и сирийской вооруженной оппозиции состоится завтра.



На переговорах в качестве наблюдателей будут присутствовать представители Иордании, Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев(УВКБ) и Международного Красного Креста.

Впервые на переговорах присутствуют делегации Ирака и Ливана, имеющие статус наблюдателей.

Война в Сирии началась в марте 2011 года, когда мирные демонстрации протеста переросли в вооруженный конфликт после того, как военные открыли огонь по демонстрантам.

По данным Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ), за годы конфликта в Сирии 6,6 миллиона человек стали вынужденными переселенцами, 5,6 миллиона — беженцами.