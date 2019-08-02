Турция будет активно выступать в роли гаранта по Кипру — Акар

Анкара намерена активно осуществлять свою роль в качестве страны-гаранта по кипрскому урегулированию. Об этом заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар.

«Попытки посредством различной риторики и суждений принизить роль Турции в качестве гаранта не имеют под собой никаких оснований. Такого рода усилия контрпродуктивны. Турция является гарантом на острове Кипр и намерена и впредь самым активным образом использовать это право», — сказал глава турецкого военного ведомства, выступая на мероприятии, посвященном Дню Вооруженных Сил Турецкой Республики Северного Кипра.

По его словам, Анкара является сторонником урегулирования проблем Эгейского моря, Восточного Средиземноморья и Кипра на основе сотрудничества и взаимного доверия с новым правительством Греции.

«До сегодняшнего дня мы озвучили ряд инициатив по данному вопросу, и мы продолжим усилия в этом русле с целью урегулирования существующих разногласий», — добавил Акар.