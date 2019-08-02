Турция, Россия и Иран выступают за целостность Сирии

Страны-гаранты астанинского процесса — Россия, Турция и Иран — договорились принять практические меры для безопасности мирного населения и своих военнослужащих в зоне деэскалации в сирийском Идлибе.

Во второй день 13-го раунда межсирийских переговоров в астанинском формате в Нур-Султане состоялись двусторонние и трехсторонние встречи.

Замглавы МИД Казахстана Роман Василенко зачитал итоговую декларацию основного пленарного заседания, прошедшего с участием делегаций режима Башара Асада и сирийской вооруженной оппозиции.

Стороны подчеркивают свою приверженность территориальной целостности, независимости и суверенитету Сирии, говорится в декларации.

В документе также подчеркивается готовность к продолжению борьбы с лицами, причастными к ДЕАШ, «Фронту Ан-Нусра» и другим организациями, включенным ООН в список террористических.

Стороны также заявили о неприемлемости оккупации Голанских высот, отметив необходимость уважения духа и буквы международных соглашений, в том числе резолюции Совета Безопасности ООН за № 497, говорится в декларации.

В документе также затронута тема ситуации на северо-востоке Сирии.

В декларации подчеркивается, что безопасность и стабильность в регионе могут быть достигнуты только путем уважения суверенитета и территориальной целостности Сирии.

Стороны сошлись во мнении о недопустимости сепаратизма, направленного против национальной безопасности соседних стран, отмечается в декларации.

Также в документе говорится, что сирийский конфликт не имеет военного пути решения.

Кроме того, отмечается приверженность к переходному политическому процессу под эгидой ООН.

В декларации подчеркивается необходимость доставки международной гуманитарной помощи в Сирию без каких-либо предварительных условий и содержится призыв к международному сообществу, в частности ООН, к увеличению поставок гумпомощи в эту страну.