Турция против попыток ООН легитимизировать YPG/PKK

Турция не одобрит шаги, направленные на поддержку и признание террористов YPG/PKK. Об этом заявил временный поверенный в делах постоянного представительства Турции при ООН Рауф Альп Денкташ на заседании Совбеза организации, на котором обсуждался доклад генсека ООН Антониу Гутерриша на тему: «Дети и боевые действия». В докладе содержится информация о положении детей в зонах конфликтов. По данным ООН, в прошлом году в 20 странах было зафиксировано более 24 тысяч фактов нарушения прав детей.

По его словам, больше всего от войн страдают дети.

Временный поверенный с удовлетворением отметил, что в докладе упоминаются не только факты нарушения прав детей режимом Башара Асада в Сирии, но и сирийским крылом террористической организации РКК — PYD/YPG.

«PYD/YPG применяет в Сирии ту же тактику, что и ДЕАШ, «Аль-Каида», «Ан-Нусра» и другие террористические организации. Поэтому нельзя делать различия между этими группировками. Доклад генсека ООН является наглядным свидетельством ужасного обращения террористов РКК с детьми на подконтрольных им территориях», — сказал Денкташ.

В докладе говорится, что больше всего детей в Сирии было похищено боевиками YPG. По данным Турции, YPG/РКК похитила 700 детей, большую часть которых составляют курды, сказал временный поверенный.

«Турция удовлетворена тем, что в докладе генсека ООН упоминаются факты нарушения прав детей террористами РКК, совершенные ими преступления. Однако Турция не одобрит шаги, направленные на поддержку и признание террористов. Именно поэтому Турция осудила факт подписания «Плана действий» между ООН и террористами YPG/PKK. Подпись под планом поставил особо опасный террорист Ферхат Абди Шахин, разыскиваемый по «красному циркуляру» Интерпола. PYD/YPG/PKK — террористическая организация, виновная в гибели свыше 40 тысяч человек, и отношение к ней должно быть соответствующим. Ее существование и действия ни в коем случае не должны быть признаны легитимными», — сказал Денкташ.

Ранее ООН обнародовала доклад генсека организации Антониу Гутерриша на тему: «Дети и боевые действия», в котором говорится, что боевики YPG (сирийское крыло террористической организации PKK) превратили здания школ в Сирии в склады с боеприпасами и активно вооружают детей и подростков для участия в боевых действиях.

В докладе подчеркивается угрожающий рост масштабов насилия в отношении детей и подростков, многие из которых гибнут или становятся инвалидами.

Непосредственно в Сирии в 2018 году обстрелам и бомбардировкам подверглись 225 школ и медицинских учреждений. Большая часть обстрелов и бомбардировок пришлась на армию режима Башара Асада и его союзников. В двух случаях школы были разрушены террористами YPG/PKK.

В докладе отмечается, что здания 24 школ и больниц в Сирии используются в военных целях. В 14 случаях речь идет о школах, переоборудованных террористами YPG/PKK в склады с боеприпасами.

В отрядах террористов YPG/PKK, прикрывающихся названием «Сирийские демократические силы», в 2018 году находились 313 из 806 детей, участвующих в боевых действиях в Сирии.