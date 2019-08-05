Новый раунд переговоров Турции и США по Сирии начался в Анкаре

Второй раунд переговоров между Турцией и США по созданию зоны безопасности на севере Сирии начался во вторник в Анкаре.

«Переговоры с военными должностными лицами США относительно планируемой зоны безопасности на севере Сирии начались в 10:00», — сообщили в турецком Минобороны.

Первый раунд переговоров прошел в Анкаре 23 июля.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в воскресенье, что турецкая армия проведет операцию на территории Сирии, восточнее реки Евфрат.

По словам Эрдогана, Турция проведет военную операцию восточнее Евфрата. Он указал, что турецкая сторона оповестила об этом Россию и США.

О сроках начала предполагаемой операции турецкий президент не сообщил.

Территория восточнее Евфрата в настоящее время контролируется террористами «Отрядов народной самообороны» (YPG), которых поддерживают США.